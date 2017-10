Previsioni Cicliche sul futures Eurostoxx

Presentiamo il Battleplan Ventennale sul futures EUROSTOXX, formato da 2 Decennali, a loro volta formati da 3 Biennali fusion, formati da 2 annuali fusion , a lor volta formati da 4 Intermestrali.

Sperando di rendere la nuova conformazione ciclica sempre più chiara, evidenziamo come attualmente ci troviamo sul terzo ed ultimo Biennale fusion del Decennale che pare essere vicino al suo massimo.

Il Biennale fusion dell’ Eurostoxx contrariamente all’FTSEMIB non sembra ancora essere giunto al massimo, ne dell’ Intermestrale in corso (indicatore di ciclo in basso) ne del Biennale rappresentato dal Battleplan, il quale dovrebbe avvenire in corrispondenza del cerchio blu.

Continua la disparità dell’ indicatore Annuale fusion rispetto al Battleplan come in tutti gli altri futures mostrati nei giorni scorsi.

Anche in questo caso esiste l’ ipotesi di fusione tra il Biennale fusion ed Annuale fusion, il ciclo risultante sarebbe un ciclo con un periodo dato dalla media dei due.

Nonostante ciò l’ indicatore è su un massimo ma fino alla rottura della prima trend line non effettueremo alcuna operazione al ribasso.

La previsione di lungo periodo sembra rafforzare l’ ipotesi vista nell’ immagine del Battleplan Biennale fusion, in cui la tendenza rialzista non sembrava terminata.

Passando al ciclo Intermestrale direi che non ci sono più dubbi alcuni che sia partito il…. omissis….

