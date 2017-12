Previsioni cicliche sull’indice FTSE MIB

PREVISIONI CICLICHE SUL FTSE MIB

Torniamo a fare un focus generale sul FTSE MIB sia sul lungo che sul medio periodo.

In questi giorni i prezzi sul nostro futures si stanno muovendo in modo anomalo, nonostante questo proviamo a dare un orientamento probabilistico sulla ciclicità, analisi che noi riteniamo molto efficace poiché incorpora un concetto fondamentale che è la temporalità con cui le mani forti investono e disinvestono.

Di conseguenza se seguiamo la temporalità ciclica stiamo seguendo le mani forti e come sappiamo loro molto “raramente perdono soldi”….. Se ti interessa questo concetto e vuoi avere un webinar gratuito sull’argomento scivi a info@ratingconsulting.eu e sarà inviato quanto prima.

Il Battleplan sul ciclo Biennale per ora è abbastanza aderente ai prezzi, però l’ indicatore di ciclo Intermestrale in basso (indicatore giallo) è molto dilatato e potrebbe essere la fusione del quinto e sesto Intermestrale.

Nel caso in cui il massimo precedente venisse violato (linea orizzontale verde) al rialzo potrebbe potrebbe iniziare il settimo ciclo Intremestrale.

Cosa che non dovrebbe succedere dato che l’indicatore di ciclo Biennale sembra avere svoltato al ribasso, in quanto la velocità ha rotto l’asse dello zero.

Come sappiamo essendo ciclico non è da prendere come sentenza, ma ha bisogno di conferme da parte di un indicatore non centrato, tipo le medie mobili cicliche o le trend line correttamente tracciate.

Di seguito presentiamo la previsionale di lungo periodo sul listino FTSE MIB.

Passiamo ora al medio periodo.

Prosegue la fase ribassista del ciclo ….omissis….

Approfitta dell’offerta promozionale all-inclusive disponibile su ratingconsulting.eu, essa comprende tutti i servizi disponibili sul sito e 25 corsi di formazione inclusi nella promozione. Nel link sottostante è inoltre attivabile gratuitamente la versione demo della durata di un mese senza vincoli di rinnovo, inserendo la mail ed il numero di cellulare.

http://www.ratingconsulting.com/home/services/attiva-la-prova-gratuita?p=3&t=ott2016