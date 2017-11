Previsioni Cicliche S&P 500 : Analista Simone Rubessi

Oggi aggiorno la situazione ciclica dell’ indice americano S&P 500.

I canali di lungo periodo stanno per dare un segnale d’inversione, le bande supeiori Biennali e Quinquennali si sono già testate, manca la banda Annuale.

Una volta che tutte e tre si saranno testate dovremmo assistere ad un test anche da parte dei prezzi, tuttavia può succedere, come avvenuto nel massimo precedente, che i prezzi non testino i canali,

E più importante infatti che si testi l’indicatore tra le sue tre fasature cicliche.

I prezzi stanno rispettando molto bene il Battleplan Biennale.

L’ indicatore di ciclo intermestrale (in basso) indica che il ciclo è nei pressi del suo massimo, in quanto la velocità ha oltrepassato l’ asse dello zero al ribasso.

Il massimo di questo ciclo potrebbe anche essere il massimo del Biennale.

Secondo la previsionale di lungo periodo dovrebbe mancare ancora un gamba rialzista prima dell’ inversione, che porterebbe i prezzi in zona “banda superiore Annuale”.

