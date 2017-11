PREVISIONI CICLICHE FTSEMIB SUL MEDIO LUNGO PERIODO

Oggi rinnoviamo la previsione del FTSEMIB nel medio lungo periodo.

Come possiamo vedere dall’ immagine, fino a questo ultimo periodo i prezzi hanno rispettato bene il Battleplan Biennale fusion.

Dico fino a questo ultimo periodo perchè il ciclo Intermestrale in corso è molto dilatato (indicatore giallo in basso) alzando le probabilità di una fusione ciclica dei due intermestrali, generandone uno unico.

Se così fosse il massimo precedente dovrebbe essere anche il massimo del Biennale.

L’ Indicatore di ciclo Biennale sembra confermare quando detto precedentemente, in quanto la velocità sta rompendo l’ asse dello zero indicando un massimo (ricordiamo che è un indicatore centrato, di conseguenza non è una sentenza ma molto utile in abbinamento ad indicatori non centrati per identificare i trend come le medie mobili).

La previsionale di lungo periodo secondo noi più probabile identifica una distribuzione e successivamente una discesa importante.

Passiamo ora al medio periodo.

Come previsto possiamo dire che è iniziato il …..OMISSIS……

