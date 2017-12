Previsioni 2018: i dieci cigni grigi di Nomura

Mentre i cigni neri sono eventi molto difficilmente realizzabili e potenzialmente catastrofici, la versione più “moderata” dei cigni grigi può essere prevista. L’analista di Nomura Bilal Hafeez ha messo in fila i dieci eventi di non facile realizzazione che potrebbero mettere sotto sopra i mercati finanziari nel 2018.

Hafeez spiega che gli piacerebbe poter anticipare eventi cigni neri ma “è impossibile per definizione”. I cugini grigi, invece, pur improbabili, sono scenari di rischio possibili. “Abbiamo dato sfogo alla nostra creatività e abbiamo trovato dieci eventi cigni grigi che potrebbero veramente succedere e definire il 2018″.

Tra i dieci eventi shock, Nomura ha accuratamente evitato i più discussi e probabili – come le elezioni politiche italiane, il rischio di impeachment in Usa, il conflitto in Corea del Nord – e ha preferito invece concentrarsi su temi che, sebbene non siano gli scenari di base ritenuti più probabili degli analisti, sono situazioni in cui è meglio non farsi trovare impreparati nel caso dovessero verificarsi sul serio.