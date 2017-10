Previsione sull’ indice Hang Seng

Come di consueto aggiorniamo la previsione dell’indice Cinese, che sembra essere sempre più vicino ad un grande massimo.

Si può notare come l’andamento seppur di intensità diversa è simile a quello dei mercati Occidentali, dal 2009 è addirittura identico.

Ciò è abbastanza normale in relazione a differenti fattori, tra i quali i maggiori sono:

la globalizzazione che lentamente uniforma tutto

la Cina quale grande esportatrice è legata all’andamento degli altri paesi acquirenti

la mano dominante della Borsa investe ovunque nel mondo e rende simili molti mercati sui quali investe contemporaneamente.

Questa considerazione, se corretta, dovrebbe anche fare in modo che gli stessi periodi ciclici della Borsa Cinese, siano ormai identici a quelli delle Borse Occidentali, vediamo se è proprio cosi…

Iniziando dai canali di lungo periodo si può notare come evidenzino un avvicinamento dei prezzi ad una area di massimo, come per i mercati Occidentali.

I prezzi ora sono a ridosso della resistenza del massimo del 2015 in area 28.650 circa.

Dal punto di vista ciclico temporale in relazione al ciclo Ventennale partito nel 2009 si può notare come i nuovi codici dei mercati Occidentali, scoperti da poco, siano ben calzanti con massimi e minimi dell’indice Cinese.

Allo stesso modo dei mercati Occidentali il massimo ciclico del primo Decennale coinciderebbe quindi nel primo trimestre 2018.

Ed in termini di previsione sul lungo periodo sembra ci possa essere una lingua di Bayer, che dovrebbe conformarsi con doppio massimo.

Se tale figura effettivamente si manifesterà, subito dopo alla rottura ribassista della resistenza da parte dei prezzi non ci si dovrà far sfuggire uno short che dovrebbe essere molto interessante.

Subito dopo la discesa un triangolo rialzista (nel cerchio) farebbe da ciclo di accumulazione per l’inizio del nuovo Decennale, ciò sarebbe coerente e corretto nel rispetto di quattro ordini inferiori al ciclo in partenza.

Ed anche in questo caso sarebbe un’ottima opportunità di ingresso Long.

Quindi la Cina per il prossimo anno è da monitorare di sovente perché potrebbe presentare importanti opportunità.

