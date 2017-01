Nobel Stiglitz: “Usa elimino i contanti”

A Davos il premio Nobel per l’Economia Joseph Stiglitz deve aver fatto sobbalzare sulla sedia qualcuno dei presenti in sala quando ha dichiarato al World Economic Forum che gli Stati Uniti dovrebbero “liberarsi della loro moneta”.

Stiglitz intendeva dire che il paese dovrebbe abolire tutte le banconote in dollari, non solo quindi quelle di grosso taglio da 100 dollari (la banconota di massimo valore rimasta in circolazione), una misura della quale si parla da tempo anche a Washington, bensì di tutto il denaro a disposizione per le transazioni.

Stiglitz è convinto che la gente “normale” non abbia bisogno di banconote per fare acquisti e che basterebbe loro un conto in banca e una carta di credito. Per lui i sondi in contanti sono utili solo per le attività criminali, come il riciclaggio di denaro sporco, e per tutti i trafficanti di droga, i terroristi e gli evasori fiscali.

Il problema del pensiero espresso dall’illustre economista è che si può considerare datato. L’ISIS ci offre un esempio lampante di questo, secondo l’investitore e imprenditore internazionale Simon Black, fondatore del sito Sovereign Man.

Durante gli ultimi bombardamenti in Siria e Iraq, l’esercito americano ha fatto saltare in aria più di un miliardo di dollari in contanti che era in mano all’ISIS ma non ha disarcionato dal potere i suoi leader e non ha compromesso le attività criminali dell’organizzazione terrorista internazionale di matrice jihadista.

I gruppi terroristi del mondo si servono di oro e Bitcoin per conservare e gestire i loro beni e averi. Stiglitz si sbaglia, secondo Black, perché non ha probabilmente mai visto un terrorista da vicino e non ha studiato come conducono le loro operazioni finanziarie.

Lo stesso vale per i trafficanti di droga e le prostitute: ormai accettano carte di credito e ci sono diverse opzione di pagamento elettronico che consentono di non essere rintracciati dalle autorità, come PayPal, Square o Stripe.

Gli intellettuali come Stiglitz sono convinti che le stanze di mafiosi e trafficanti di droga pullilino di contanti e di casseforti piene di gioielli. Uno degli strumenti più utilizzati per mascherare le attività criminali sono le piattaforme di e-commerce come Amazon, che con le carte regalo consentono di pagare ingenti somme di denaro, anche decine di miliardi di dollari, senza rischiare di essere scoperti dalle autorità.

Stiglitz è solo l’ultimo intellettuale in ordine di tempo a chiedere l’abolizione dei contanti. A chiederla sono stati per esempio già l’ex Segretario del Tesoro Usa Larry Summers e alcuni dei più alti funzionari del Fondo Monetario Internazionale.