Premio Nobel: “Non uscite dal mercato, salirà del 50%”

Uscire dal mercato? Non ora. Il suggerimento arriva da Robert Shiller, premio Nobel per l’economia nel 2013, secondo il quale il mercato potrebbe crescere del 50% dai valori attuali. Motivo per il quale alleggerire le posizioni potrebbe risultare un errore. Lo ha detto in un’intervista alla Cnbc, spiegando:

“Direi di tenere qualche azione in portafoglio perché l’azionario potrebbe salire del 50% dai valori attuali, esattamente come è successo nel 2000″.

Shiller invita anche a considerare investimenti alternativi al mercato azionario americano, che presenta livelli di P/E (ovvero il rapporto tra prezzo del titolo sul mercato e le stime sugli utili d’azienda) molto alti.

“Nel resto del mondo, questo livello è più basso “, ha detto Shiller. “Potremmo anche aggiornare un nuovo record nel rapporto P/E, ma questa ipotesi non è al momento in previsione”.

Al momento il mercato azionario Usa mostra un p/e pari a 29, nettamente al di sopra della media storica di 17.

Nonostante questo, Shiller vede “come reale la possibilità che le azioni e le case continuino a salire per anni,”, ha aggiunto. Condizione essenziale, è avere pazienza.