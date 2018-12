Pramerica Sgr nomina la nuova responsabile Third parties & private

Pramerica Sgr ha affidato a Francesca Molteni il ruolo di responsabile Third parties & private con il compito di accrescere le relazioni con i distributori, in particolare potenziando un modello di servizio dedicato a banche e a reti di promotori e private banker. Lo comunica la società, sottolineando che Molteni riporterà direttamente ad Andrea Sanguinetto, responsabile Area commerciale e vice direttore generale di Pramerica Sgr.

“L’arrivo nella nostra squadra di una professionista con una profonda esperienza come Francesca, ci permetterà di sviluppare ulteriormente la nostra divisione Third parties & private, in coerenza con i nostri obiettivi volti a rendere Pramerica Sgr una realtà sempre più aperta al mercato” ha dichiarato Andrea Sanguinetto.

Francesca Molteni proviene da J.P. Morgan Am dove, dopo un periodo nella divisione Marketing, ha ricoperto il ruolo di sales executive con il compito di sviluppare il business dedicato al canale private banking. In precedenza ha lavorato prima in Unicredit Holding e successivamente in Unicredit – Private Banking Division.

Come si legge nel comunicato della società, l’ingresso di Francesca Molteni rafforza una realtà che ha chiuso il terzo trimestre 2018 con risultati in crescita: Pramerica Sgr nel mese di settembre ha superato in termini di patrimonio i 60 miliardi di euro con un incremento, in particolare, dei mandati istituzionali e ha registrato un tasso di crescita (misurato come rapporto tra raccolta netta da inizio anno a settembre e asset under management di fine 2017) +3,6% a fronte di una media del settore dello 0,6%.