Portafoglio: nel 2019 uscire da Usa e puntare su questi mercati

Il mercato ha già incorporato il rallentamento dell’economia cinese. E di fronte all’ondata di vendite che sta travolgendo la Borsa Usa, Morgan Stanley ha recentemente aggiornato il proprio giudizio sui mercati emergenti, portandoli da “underweight” (sottopesare) a “overweight” (sovrappesare) per il 2019, mentre le azioni statunitensi sono state ridimensionate a “sottopesare”.

Secondo le previsioni della banca americana, il ciclo si sta spostando a favore dei mercati asiatici, in particolare in Cina, dopo che hanno già “raggiunto i loro minimi” alla fine di ottobre o agli inizi di novembre.

Da qui la view positiva, “decisamente rialzista nella regione. Morgan Stanley si aspetta che i grandi mercati emergenti come Cina, India, Indonesia e Brasile ottengano buoni risultati nella seconda metà dell’anno.

“La loro accelerazione sarà in netto contrasto con la decelerazione in corso negli Stati Uniti”, si legge in una nota della banca.