Portafoglio: le migliori case di investimento del 2018

É Fidelity European Values la migliore casa di investimenti a cui affidarsi per chi volesse investire in asset europei. E per chi opera sui mercati emergenti? Meglio bussare alle porte di JPMorgan Emerging Markets Investment Trust. Sono questi alcuni dei nomi di vincitori della Investment Company of the Year 2018 presentati da sito finanziario Investment Week.

Si tratta di un appuntamento annuale che premia l‘eccellenza nella gestione di fondi chiusi. In pratica, le società di investimento che, grazie alla performance, riducono le possibilità di delusione per gli investitori che si affidano a loro per la gestione del proprio patrimonio.

La giuria è composta da alcuni dei principali ricercatori e investitori del Regno Unito, nonché da numerosi membri del consiglio di amministrazione con esperienza pluriennale nel settore.

Di seguito la lista dei premiati per area geografica di attività:

Asia: JPMorgan Asian Investment Trust,

Altamente raccomandata: Schroder Asian Total Return Investment Company

Europa: Fidelity European Values, Altamente raccomandata: Jupiter European Opportunities Trust

Mercati emergenti: JPMorgan Emerging Markets Investment Trust

Globali: Scottish Mortgage Investment Trust

Immobili: Picton Property Income

Migliori specialisti: Allianz Technology Trust

Private Equity: HgCapital Trust, Altamente raccomandata: Neuberger Berman Private Equity Partners

Investimenti flessibili: Miton Global Opportunities

VCTs: Hargreave Hale AIM VCT

Migliori nuove emissioni: Greencoat Renewables

Gruppo dell’anno: Baillie Gifford