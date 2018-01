Popolari, De Benedetti: “Riforma Renzi era un segreto di Pulcinella”

“E’ vero ho dato ordine di comprare quote delle Banche Popolari ma non sapevo che il decreto sarebbe arrivato così a ridosso. E’ tutto ridicolo”. Così Carlo De Benedetti nel corso di un’intervista ad Ottoemezzo il programma televisivo condotto da Lilli Gruber su La7.

Il caso risale a gennaio del 2015 quando l’allora presidente del Consiglio Matteo Renzi disse all’ingegnere di varare la tanto attesa riforma delle Popolari. Successivamente De Benedetti al telefono con il suo broker ordinò di investire 5 milioni di euro nelle stesse Popolari guadagnandoci circa 600 mila euro i pochi giorni. Alla domanda della Gruber se l’informazione di Renzi è stata decisiva per procedere all’acquisto De Bendetti si difende:

“La riforma delle Popolari era un segreto di Pulcinella. Era anche nel programma di Renzi. Lui mi ha semplicemente detto “Quella cosa la faremo”, non ha mai usato la parola decreto e nulla che determinasse la data. Io ho dato l’ordine di comprare delle azioni, ma contemporaneamente ho dato l’ordine di ‘hedgiare’, cioè mi sono coperto dalla discesa della Borsa. E questo costa dei soldi. Se uno sa che la cosa si fa la settimana dopo non fa la protezione, non c’è ragione”.