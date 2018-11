Politica fiscale, le fantasie di Phelps sull’Italia

Sul Wall Street Journal, l’economista Edmund Phelps firma un lungo editoriale intitolato The Fantasy of Fiscal Stimulus in cui cerca di dimostrare che le politiche fiscali espansive non sono efficaci contro una crisi economica.

Phelps accenna anche all’Italia e sostiene che proprio la dissolutezza fiscale dello Stato ha minato la fiducia del settore privato e contribuito ad impedire la ripresa del paese. Al contrario, gli Stati Uniti sarebbero usciti dalla crisi grazie ad un’endemica capacità innovativa del proprio sistema economico.

Il confronto tra il saldo del bilancio pubblico dei due paesi racconta però tutta un’altra storia […]

Continua sul blog In Crisi