Polemiche sul lavoro: occupazione ai livelli pre-crisi, ma crescono precari

ROMA (WSI) – Altro giorno, altro giro di giostra nella campagna elettorale. Questa volta terreno di scontro è il lavoro. Silvio Berlusconi ha promesso di abolire il Jobs Act, la riforma del lavoro targata Matteo Renzi.

Dal canto suo il padre del Jobs Act risponde seccamente:

“Stupidaggini, non vale la pena neppure commentarlo perchè è una forzatura assoluta e totale della realtà. La sinistra ha lasciato una disoccupazione più alta, più poveri, più pressione fiscale e tanti migranti sbarcati: non so come possono accusare il governo precedente che ha governato in una maniera completamente diversa (…) Sarà contento il nordest, il mondo produttivo vorrei vedere che ne pensano gli imprenditori di tornare al mondo del lavoro del passato”.