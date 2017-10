Piquadro, le borse per veri businessmen

Autunno 2017, ogni mattina quando si esce per andare al lavoro, un problema affligge molti manager e businessmen. Oltre a curare il proprio abbigliamento per essere un vero leader in ogni particolare, un elemento importante per la propria immagine, nonché per ragioni di comodità, è la borsa da lavoro. Che tipo di portaoggetti scegliere? Piquadro offre diverse soluzioni ai manager che vogliono rinnovare i propri accessori da lavoro. A seconda delle esigenze, la collezione autunno – inverno 2017 – 2018 può soddisfare chi desidera una tracolla porta iPad o una più ampia cartella porta computer. Vediamo alcuni dei nuovi modelli.

Cominciamo con le borse adatte per chi vuole portare in ufficio il tablet. Un modello interessante è il borsello porta iPad Air/Pro 9,7 David, disponibile in blu notte o nero, realizzato in pelle di vitello pieno fiore che si caratterizza per la sua grana naturale dalla mano morbida. L’aspetto non uniforme della grana conferma la naturalità del pellame. I dettagli sono in metalleria dalla finitura canna di fucile lucida. Suggerito anche per il look elegante e casual allo stesso tempo il borsello porta Ipad in pelle Archimede, blu o marrone, con dettagli in oro chiaro spazzolato.

Piquadro borsa tracolla

Particolare poi il marsupio porta Ipad mini, in blu cobalto, in pelle dalla grana stampa “capra” con punte più scure che conferiscono profondità al pellame e un piacevole effetto bicolore. Infine, la tracolla porta iPad Air/Pro 9,7 con porta penne Cary, un classico sempre alla moda, proposto in vari colori: avio, castagna, cuoio o nero. Il carattere informale della linea Cary viene enfatizzato dai giochi di pelle e dall’attenzione per i dettagli.

Zaino Piquadro

Per il freelance o per chi vuole avere la comodità del proprio computer sempre con sé quando si lavora, vediamo le soluzioni per il computer. Fra le cartelle porta pc spicca per l’eleganza del design e della forma la cartellina sottile porta computer con manici intercambiabili e porta iPad Air/Pro 9,7 David, in blu notte oppure in bordeaux, grigio o nero. In alternativa sono disponibili diversi modelli di zaino: per esempio quello sottile porta computer con scomparto porta iPad Air/Pro 9,7 Scott, in pelle stampata con grana rilievo abbinata a dettagli in pelle di vitello dalla superficie liscia. Le finiture metalliche color canna di fucile opaca danno alla linea uno stile contemporaneo, elegante e business.