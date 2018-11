Pimco scommette sull’Italia e sulle sue banche

Pimco ha appena fatto una grande scommessa sull’Italia comprando in toto il bond da 3 miliardi di dollari collocato da Unicredit. Nel dettaglio il grande asset americano ha sottoscritto per intero il prestito della categoria senior non-preferred a scadenza 5 anni, inserito nella cornice del programma US Global Mtn program. Il titolo come riferisce Reteurs, garantisce un premio di 420 punti base sulla curva swap in euro a cinque anni, livello di rendimento giudicato da un operatore molto generoso se paragonato agli attuali valori sul secondario della prima emissione della stessa categoria collocata dalla stessa banca in gennaio.

Per la banca di Piazza Gae Aulenti, l’operazione è una delle più rilevanti dell’anno in termini di importo, ed è computabile ai fini TLAC e dovrebbe avere un effetto positivo di circa 73 punti base, in rapporto agli attivi ponderati per il rischio (“RWA”) del terzo trimestre 2018. Ma perché Pimco ha deciso di scommettere sullItalia?

I motivi li individua un articolo di Zerohedge. Al momento l’Italia passa da vendere a comprare a vendere nuovamente a ritmi frenetici, ma la tendenza è positiva con lo spread che si restringe. Questo grazie principalmente al fatto che il governo ha “fatto un passo indietro” nei confronti di Bruxelles che ha chiesto correzioni significative alla legge di bilancio, tanto è bastato per disinnescare una crisi dietro l’angolo.

L’Europa può così fare un sospiro di sollievo e questo Pimco sembra averlo intuito concretamente. In più il grande asset statunitense potrebbe aver compreso l’importanza di Unicredit nel sistema bancario italiano e quindi nell’UE. Se fallisce una grande banca italiana, ciò potrebbe non solo innescare instabilità in tutta l’Unione europea, ma potrebbe anche finire per riflettersi su banche francesi e tedesche ma Francia e Germania non le lasceranno affogare e Pimco sa che anche gli italiani non lasceranno andare neanche Unicredit.