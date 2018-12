Pictet AM, nuovo responsabile in Italia

Pictet Asset Management, la divisione di asset management del gruppo Pictet, annuncia la nomina di Paolo Paschetta (nella foto) quale nuovo country head per l’Italia. Paschetta, attualmente direttore commerciale per Italia e Grecia, nel nuovo ruolo riporterà funzionalmente a Luca Di Patrizi, responsabile globale per il canale distributivo retail e wholesale, e guiderà il team italiano, formato da 28 professionisti, per l’ulteriore sviluppo delle attività di PAM in Italia. Subentra a Manuel Noia, che lascia il gruppo per nuovi progetti professionali.

Laureato in Economia Aziendale all’Università Bocconi, Paolo Paschetta ha maturato in oltre venti anni di attività provate capacità volte allo sviluppo e gestione del business di primarie realtà dell’industria finanziaria internazionale. Dopo alcune iniziali esperienze in ambito di consulenza strategica prima presso Gorham & Partners a Londra e poi in Arthur Andersen Corporate Finance, entra, come Equity Sales, nel team di Investment Banking di UBS Warburg a Zurigo. Dal 2000 partecipa al lancio e successivo sviluppo della rete di distribuzione italiana di Clerical Medical Investment Group (parte del gruppo Halifax Bank of Scotland), fino poi ad arrivare nel 2005 in PAM.

“Accolgo con entusiasmo questa nuova opportunità – spiega il nuovo country head – sicuro di poter contare su un team estremamente valido che mi darà supporto e grande valore aggiunto nel raggiungere i nostri sfidanti obiettivi di crescita.” E continua: “In un contesto di accresciuta incertezza nei mercati, intendiamo sicuramente continuare a puntare sulle nostre migliori soluzioni come ad esempio i fondi tematici, che da sempre ci contraddistinguono e per cui siamo ritenuti pionieri e leader di mercato, oltre che la nostra gamma di prodotti azionari e obbligazionari che investono nei mercati emergenti e su strategie long-short e total-return, che, in una fase di maggiore volatilità dei mercati, possono rivelarsi molto utili nella costruzione di un portafoglio efficiente.”