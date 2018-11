Piazza Affari: prezzi estremamente convenienti a questi livelli

Nel giorno dell’attesa bocciatura in via ufficiale da parte della Commissione europea alla legge di bilancio del governo giallo-verde, da ieri la Borsa di Milano ha ripreso slancio a dimostrazione che gli investitori non sono stati colti certamente di sorpresa dall’avvio della procedura di infrazione.

A conti fatti Piazza Affari – che oggi ha aperto con l’indice Ftse Mib a +0,25% a 18.649 punti – è una delle Borse più a sconto a livello globale, volando più basso della Borsa cinese (rapporto prezzo/utili a 12,2) e di quella brasiliana (11,1). Il braccio di ferro in atto in queste ultime settimane tra Roma e Bruxelles e il conseguente andamento dello spread si riflette sulla Borsa che oggi, scrive Vito Lops su Il Sole 24 Ore, è in saldo del 20% rispetto alla media delle quotazioni degli altri indici azionari europei. In questo momento le quotazioni valgono 10,3 volte gli utili attesi per il 2019, un livello decisamente più basso rispetto alla valutazione storica di Piazza Affari scrive il quotidiano di Confindustria.

La violenta correzione sui mercati – solo il settore bancario italiano da maggio è crollato del 34% – ha ridotto le capitalizzazioni delle società (rendendo più agevoli eventuali progetti di scalata) e schiacciato i multipli del listino milanese.

Il quotidiano di Confindustria riporta le parole di Alberto Villa, head of research di Intermonte sim che spiega i rischi che al momento sta scontando Piazza Affari.