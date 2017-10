Piazza Affari, più luci che ombre per Ubi Pramerica

Miglioramento dell’economia e ritorno della fiducia sono le condizioni di contesto che spingono le azioni italiane. Alcuni fattori, tuttavia, inducono alla cautela

Il contesto economico italiano in miglioramento, che ha restituito un po’ di fiducia al Belpaese, è il primo elemento che convince Elisabetta Rossi head of equity di Ubi Pramerica sgr a essere positiva su Piazza Affari.

Al confronto con l’azionario eurozona, infatti, i titoli della borsa italiana hanno un rapporto prezzo/utili forward a 13x contro 14x.

Le solite ombre

I fantasmi dell’Italia, che non permettono di fidarsi completamente, sono “un quadro politico confuso, e potremmo assistere a breve al ritorno di focus sulle future elezioni, un contesto geopolitico non straordinario soprattutto per le tensioni con la Corea del Nord, una revisione di stime positiva recente ma con possibili tagli futuri per effetto dell’impatto negativo connesso al rafforzamento di euro contro dollaro”.