Piazza Affari, i titoli da vendere e da comprare

A condizionare l’apertura di Piazza Affari sono le importanti vendite scattate sul Nasdaq nelle ultime battute della scorsa settimana e gli esiti delle elezioni locali che vedono la prima sconfitta per il Movimento 5 stelle, estromesso dai ballottaggi delle principali città.

“ Entriamo nella settimana delle scadenze tecniche e della decisione della Federal Reserve che quasi certamente mercoledì annuncerà il secondo rialzo dei tassi del 2017, il quarto dal dicembre 2015 quando ci fu la prima stretta dal 29 giugno 2006 (allora furono portati al 5,25%)”, osserva Pietro di Lorenzo di Sos Trader nel suo report settimanale sulla Borsa italiana.

Dal punto di vista prettamente tecnico, il listino delle blue chip FtseMib disegna una white spinning top che tocca i massimi dal 25 maggio. L’indice, dopo 3 settimane consecutive negative, mostra timidi segnali di reazione a contatto con il supporto in area 20.600 punti, festeggiando il fallito accordo sulla legge elettorale che scongiura elezioni anticipate.

Fra i titoli interessanti di Piazza Affari per la prossima seduta i graficisti di Sos Trader segnalano:

CNH Industrial disegna una Long white che riporta i prezzi a contatto con la resistenza chiave passante in area 10.35€. Una chiusura superiore a questo livello, fornirà un significativo segnale di continuazione rialzista

Test della resistenza chiave in area 15.2€ anche per STM. “Il break out di questo livello fornirà un solido segnale Long”, secondo gli analisti tecnici.

Ci attendiamo grande volatilità su UBI Banca, nel primo giorno dell’aumento di capitale. “Possibile sfruttare la volatilità con rapide operazioni intraday”, dicono da Sos Trader.

Da parte sua BANCA GENERALI mostra crescente forza relativa chiudendo la settimana in rialzo del 5.55%. “Il superamento di area 28.5€ potrebbe calamitare nuovi acquirenti”.

SARAS disegna invece un interessante V Reversal. “Il superamento di area 2.3€, potrebbe innescare una ulteriore accelerazione”.