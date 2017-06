Piazza Affari, i titoli da comprare e shortare prima del voto

A Piazza Affari gli operatori temono che da qui alle elezioni anticipate previste in autunno possa aumentare il rischio Italia considerando che i principali sondaggi danno in testa un partito decisamente lontano dall’establishment filo europeista, il MoVimento 5 Stelle. Operativamente gli analisti tecnici di Sos Trader hanno provato a rientrare in punta dei piedi sul mercato puntando su FERRAGAMO, che dopo il recente sell off, potrebbe aver trovato una base da cui ripartire.

Come impostazione dei grafici a Piazza Affari il listino FtseMib disegna una black spinning top che archivia la terza settimana negativa consecutiva, a dimostrazione di una perdita di momentum dopo lo stacco cedola di fine maggio per diverse Blue Chips.

L’impressione – dice il graficista Pietro di Lorenzo – “è che l’indice italiano abbia perso brillantezza condizionato da un rischio di voto anticipato (peraltro con una legge elettorale ancora tutta da definire) con la conseguente instabilità dovuta anche all’incertezza su chi dovrà farsi carico della maxi manovra finanziaria del 2018 per evitare l’innescarsi delle clausole di salvaguardia che porterebbero l’Iva al 25%”.

PRYSMIAN fornisce un interessante segnale rialzista disegnando una significativa Long white. Possibile un ulteriore allungo oltre i 26€.

ATLANTIA prosegue la violenta salita apprezzandosi dell’8% nelle ultime 4 sedute. Attendiamo un rapido pull back che ci consenta di individuare un punto di ingresso a più basso rischio.

RECORDATI disegna una Long white che prosegue l’incredibile rialzo (il titolo valeva circa 20€ a Febbraio 2016) toccando nuovi massimi assoluti. Il superamento di 38€ potrebbe calamitare nuovi acquirenti 78.9€ e 1° target a 82€.

FERRARI, come previsto, accelera a seguito della formazione di nuovi massimi assoluti. Chi fosse intervenuto, fissi stop loss a 78.9€ e target ambizioso a 85€.

MAIRE TECNIMONT testa ancora la resistenza passante a 4€. Una chiusura confermata sopra questo livello, fornirà un significativo rialzista.