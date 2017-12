Piazza Affari, i titoli da comprare e da vendere prima di fine anno

Di Pietro Di Lorenzo, Sos Trader

Il FtseMib disegna una Long Black che fotografa una seduta caratterizzata da un sell off partito proprio negli ultimi minuti di contrattazione.

A scatenare le vendite le news per il ritrovamento di una bomba a un mercatino di Natale vicino Berlino e soprattutto per il coinvolgimento dell’ex responsabile della sicurezza della Casa Bianca in una vicenda in cui l’FBI ricostruisce i rapporti “pericolosi” con la Russia. Immediata la reazione degli induci Usa che dopo una violento ribasso iniziale recuperano buona parte sul finale di seduta.

L’indice italiano proverà a consolidare nell’ultimo mese dell’anno gli eccellenti risultati conseguiti fino ad ora (+14.93%): molto importante sarà la tenuta del supporto in area 22.000 da cui potrebbe crearsi una nuova base per ripartire nei prossimi mesi. Operativamente deteniamo in portafoglio un titolo bancario, industriale e assicurativo al fine di diversificare il rischio su più settori.

Ftse MIB e titoli della Borsa italiana

Fra i titoli interessanti per la prossima seduta, segnaliamo:

PRYSMIAN mostra crescente forza relativa disegnando una interessante Long white. Una chiusura confermata sopra 24.5€, fornirà un interessante segnale di continuazione rialzista.

YOOX dopo aver toccato i minimi dal 6 settembre reagisce con decisione disegnando una interessante Long white. Ci attendiamo un ulteriore allungo in direzione dei 30€.

STM prosegue la violenta discesa perdendo il 10.83% nelle ultime 5 sedute. Possibile assistere a un tentativo di rimbalzo in area 18€.

Timidi segnali di reazione per ASTALDI (-8.83% nelle ultime 5 sedute) che disegna una white spinning top con volumi in aumento. Una chiusura superiore a 2.2€ confermerà questo scenario aprendo il campo per una accelerazione verso 2.5€.

IMPREGILO testa per la quarta seduta consecutiva il supporto in area 3.03€. Possibile un tentativo di rimbalzo da questo livello.

SAFILO mostra interessanti segnali di inversione che supera di slancio la resistenza in area 4.6€ con una Long white che esplode nei volumi e nella volatilità. Possibile un ulteriore allungo oltre i 5€.