Piazza Affari: i titoli da comprare e da vendere

Settembre è un mese che verrà ricordato come uno dei meno volatili della storia a Piazza Affari: nelle 21 sedute mensili solo in un caso c’è stata una variazione giornaliera superiore all’1% (quella dell’11 con un + 1.64%). A segnalarlo sono gli analisti tecnici di Sos Trader.

Per il resto, dice Pietro Di Lorenzo nella nota settimanale di analisi tecnica, “è stato un lento movimento ascendente che ha portato il mercato su livelli che non vedeva da dicembre 2015 con una performance nei primi 9 mesi 2017 del 18%: se l’anno chiudesse oggi sarebbe il migliore degli ultimi 8″.

Dal punto di vista prettamente dei grafici, il listino FtseMib ha disegnato una white spinning top che “tocca nuovi massimi annuali a 22.696. L’indice chiude la terza settimana positiva consecutiva lasciandosi alle spalle il miglior mese (+4.74%) degli ultimi 6″.

A fare la parte del leone a Piazza Affari sull’indice delle blue chip Ftse Mib 40 sono stati: Ubi Banca 76,18%, Fca 75,68% Ferrari 69,08% Stm 51,39% Moncler 47,73%. In rosso invece: Saipem -31,81% Tenaris -29,29% Mediaset -28,76% Eni -9,5% Luxottica -7,46% . “Negli ultimi 92 giorni dell’anno ci attendiamo un consolidamento del rialzo in quanto non è interesse di nessuno smontare quanto fatto nei primi 9 mesi, a meno che non sopraggiungano eventi esogeni al momento imprevedibili”, fa sapere Di Lorenzo.

Fra i titoli interessanti di Piazza Affari per la prossima seduta, gli analisti segnalano:

BANCA GENERALI su cuoi è tornato un certo interesse. Il titolo disegna una Long white che esplode nei volumi e nella volatilità. Possibile un ulteriore allungo in direzione dei massimi toccati a inizio agosto in area 30.5€.

Intrigante congestione sui massimi per PRYSMIAN: la fuoriuscita dei prezzi dal rettangolo 28.15 – 28.65€ innescherà un significativo impulso direzionale.

FCA prosegue l’incredibile movimento rialzista archiviando la settima settimana positiva consecutiva che ha generato un rialzo del 64.25% nell’ultimo trimestre. La formazione di nuovi massimi assoluti (con il superamento di 15.25€) potrebbe calamitare nuovi acquirenti.

ENEL riconosce il supporto in area 5€ disegnando una interessante white closing marubozu con volumi. Possibile assistere a una ulteriore reazione degli acquirenti.

YOOX prosegue il rally chiudendo la settimana con un rialzo dell’8.4% e il mese di settembre con un +20.09%. Attendiamo un breve consolidamento che ci consentirò di individuare un punto di ingresso a più basso rischio.

SARAS prosegue il rally (+6.68% nell’ultima settimana) riportandosi a contatto con la resistenza chiave passante in area 2.3€. Una chiusura superiore a questo livello, fornirà un significativo segnale di continuazione rialzista.