C’è un grandissimo equilibrio presente fra acquirenti e venditori a Piazza Affari: tutti combattono la loro battaglia in un territorio sempre più circoscritto. Basti pensare che nelle ultime 33 sedute i prezzi si sono mossi in un range di soli 700 punti.

Dal punto di vista grafico gli analisti tecnici di Sos Trader osservano come il FtseMib abbia disegnato una white spinning top, archiviando la terza settimana consecutiva sostanzialmente invariata (-0.31%, +0.52% e -0.37%), a dimostrazione proprio di quanto enunciato sopra.

In questa fase, segnalano sempre i graficisti, a Piazza Affari sono due le forze in contrapposizione: “quella rialzista che spinge per una continuazione del trend e quella più prudente che temendo il degenerare delle tensioni geopolitiche con la Corea e una interruzione rapida degli stimoli monetari della Bce, si sta dirigendo verso i beni rifugio come l’oro che, non a caso, ha archiviato la terza settimana positiva consecutiva con i prezzi sui massimi da 12 mesi“.

“Operativamente in questa fase bisogna essere “chirurgici” negli ingressi selezionando i titoli in grado di generare un trend, nonostante il “piattone” del mercato”, secondo Pietro Di Lorenzo.

Piazza Affari, i titoli da comprare e da vendere

Fra i titoli del S&P MIB 40 interessanti per la prossima seduta, gli analisti di Sos Trader segnalano:

YOOX, che strappa violentemente al rialzo riportandosi sopra la resistenza chiave in area 29€. “Una chiusura confermata sopra questo livello, fornirà un significativo segnale rialzista”.

MEDIOBANCA: il titolo disegna un interessante triplo minimo in area 8.25€. “Possibile un tentativo di rimbalzo da questo livello”, secondo gli analisti tecnici.

Il titolo ATLANTIA è invece inserito in una “interessante fase di consolidamento sui massimi e sembra pronta a strappare nuovamente al rialzo”. Da monitorare pertanto l’area 27,4€, “superata la quale ci attendiamo una accelerazione”.

Da parte sua MONCLER mostra crescente forza relativa archiviando la quarta settimana positiva nelle ultime 5 e toccando nuovi massimi assoluti a 24.54€. “Il superamento di questo livello, potrebbe calamitare nuovi acquirenti”.

“Tornano i volumi importanti su PRYSMIAN che disegna una interessante Long white riportandosi a contatto con la resistenza in area 27.5€”. In quest’ottica è “possibile intervenire a seguito del break out di questo livello”.