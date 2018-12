Piazza Affari: Fila, Safilo & Co, discreto successo per aumenti di capitale

Dalle matite Fila agli occhiali Safilo passando per Banca Imi. E’ un periodo pieno questo di Natale 2018 per gli aumenti di capitale a Piazza Affari come riporta un articolo de Il Sole 24 Ore.

Ieri sono scadute contemporaneamente ben quattro ricapitalizzazioni: Safilo, Fila, Banca Intermobiliare e CHL che in totale hanno raccolto 290 contro i 345 milioni chiesti anche se allappello mancano ancora i dati di CHL. Partendo da Fila, la storica azienda di matite e pennarelli laumenot di capitale da 100 milioni ha registrato adesioni pari al 97,88%. 150 milioni di euro invece la ricapitalizzazione di Safilo e il mercato ha sottoscritto l’80%. L’azionista di riferimento Multibrands Italy Bv, controllata dalla società di investimenti HAL Holding Nv, ha sottoscritto e versato integralmente la quota di propria pertinenza (circa il 41,6%), corrispondente a 62,4 milioni di euro.Scelta dell’azienda non ricorrere all’aiuto esterno delle banche ma di farsi da sola, in casa, un consorzio di garanzia in proprio. In mattinata, il titolo Safilo è scambiato a 0,697 euro per azione, in calo dello 0,43% rispetto alla seduta di ieri e del 75% rispetto a un anno fa.

Stessa percentuale di adesioni anche per Banca Intermobiliare con 118 milioni di diritti esercitati per la sottoscrizione di 433 milioni di nuove azioni, pari al 79% del totale per un controvalore complessivo di 71,9 milioni di euro. Risultano non esercitati nuovi diritti pari al 20,86% del totale delle nuove azioni offerte, per un controvalore complessivo di 18,96 milioni circa.