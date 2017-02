Piazza Affari con il fiato sospeso, fari puntati su UniCredit e Draghi

Fari puntati su UniCredit, prima banca italiana per fatturato. L’aumento di capitale, che parte ufficialmente oggi per un valore di 13 miliardi di euro, è il più grande mai lanciato in Italia. Si tratta di un’operazione a sconto del 38% rispetto al prezzo terp.

Come reagiranno gli investitori all’operazione di ricapitalizzazione di UniCredit? In Europa il diktat per ora sembra essere la cautela, anche in vista del discorso che, a partire dalle 15 ora italiana, sarà proferito da Mario Draghi, numero uno della Bce, nel corso di un’audizione al Parlamento europeo. In modo particolare, Draghi parlerà di come gli ultimi cambiamenti nelle dinamiche dell’inflazione potrebbero avere effetti sulla politica monetaria dell’Eurozona

In generale, il sentiment sui mercati asiatici azionari è stato invece positivo, con i listini asiatici che sono saliti sulla scia del piano di Trump volto a rilanciare la la deregulation nel settore bancario.

In particolare sono le banche giapponesi a riportare performance positive, grazie alla solidità dei loro bilanci, al balzo dei tassi sui bond che si sta manifestando a livello globale – fattore che di per sè è di buon auspicio per la redditività delle banche – e della volatilità scatenata dalla vittoria di Donald Trump alle elezioni Usa .

Dollaro osservato speciale, dopo la diffusione del report occupazionale Usa, lo scorso venerdì, che pur confermandosi positivo, ha messo in evidenza una crescita dei salari inferiore alle attese, e dunque un aumento delle pressioni inflazionistiche più contenuto rispetto alle attese.

