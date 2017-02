Piazza Affari: banca attaccata da vendite scoperto record della sua storia

Così Pietro Di Lorenzo, amministratore unico di SOS Trader, commenta la recente performance della borsa di Milano:

“Il Ftse Mib disegna un Long black candle che archivia la quinta seduta negativa nelle ultime sei e la peggior settimana del 2017 con un ribasso del 2.16%. A pesare sono i titoli bancari e quelli che hanno fornito risultati deludenti (in primis Mediolanum e Saipem). L’impressione è che gli investitori clikkino su Sell più per timori sull’evoluzione dei prossimi appuntamenti politici che per altro. C’è attesa per il discorso di Donald Trump che farà martedì davanti ai deputati e ai senatori e per le prossime elezioni in Olanda (15 marzo) in Francia (23 Aprile e 7 maggio) nei quali i sondaggi danno in ascesa le formazioni di estrema destra. Anche sul fronte italiano la scissione nel Pd rende ancora più frastagliato il quadro politico con crescenti rischi legati all’ingovernabilità