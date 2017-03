Petrolio rimbalza dopo scorte Usa,

Rimbalza il petrolio, con il contratto Wti in rialzo dell’1,53% a quota 48,45 dollari al barile. Le scorte di greggio sono calate di 531 mila unità la settimana scorsa negli Stati Uniti secondo i dati dell’API, controbilanciato altri dati preoccupanti pubblicati sul frangente dell’offerta. Il ministro iraniano del Petrolio dice di aspettarsi un andamento stabile dei prezzi “nei prossimi anni”.

La produzione dell’Arabia Saudita intanto è cresciuta sopra i 10 milioni di barili al giorno, anche se il Regno del Golfo sostiene che l’aumento sia dovuto a fini di scorte domestiche e che i barili non sono destinati al mercato internazionale. Le autorità saudite sono determinate a stabilizzare il mercato del petrolio, ma intanto i prezzi sono crollati in un mese di tempo, scendendo in area $48 al barile dai 55 dollari circa di metà febbraio. Nell’ultima anno, tuttavia, il future sul Brent e in rialzo di oltre il 30%.

