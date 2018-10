Perchè i cicli funzioneranno sempre?

Oggi voglio sottolineare la potenza dei cicli di borsa. Sento spesso dai non addetti ai lavori o dalle persone che si professano tali che la borsa è tutta una truffa o che è alla stegua del gioco d’azzardo.

Ci tengo a precisare che un ciclo di borsa non è altro che un periodo d’investimento programmato da parte della mano dominante del mercato

La mano dominante del mercato può essere identificata negli operatori istituzionali di alto livello che avendo ingenti quantità di titoli, future, ecc. da acquistare e vendere, pianificano differenti temporalità di investimento.

Queste temporalità si presentano sui prezzi come andamenti regolari. Se ti stai chiedendo com’è possibile questo, ti accorgerai che la risposta è molto logica ed intuibile. Le mani forti avendo più del 50% del decidono gli andamenti in base alla domanda e l’offerta.

Analisi FTSEMIB lungo periodo

Nell’immagine sottostante presento il Battleplan del ciclo Biennale sull’FTSEMIB, il quale è formato da 8 cicli Intermestrali(indicatore di ciclo in basso), attualmente dovremmo trovarci nella fase ribassista dell’ultimo ciclo Intermestrale.

L’indicatore di ciclo Biennale è nella fase di ribasso, in quanto la velocità(linea tratteggiata) è ampiamente sotto l’asse dello zero, i prezzi dovrebbero scendere fino a che la velocità non rompe nuovamente sopra l’asse dello zero al rialzo.

Medio periodo FTSEMIB

Nel medio periodo sul nostro indice dovremmo essere nei dintorni ….OMISSIS…

DISCLAIMER :

Qualsiasi informazione, notizia, nozione, previsione, valore, prezzo o tecnica espressi all’interno del presente articolo sono semplici pareri personali dell’autore, con esclusiva finalità educativa e didattica, il suo contenuto non costituisce alcuna forma di consulenza o “raccomandazione di investimento” o “incentivo all’investimento” né in forma esplicita che implicita. Nulla di quanto riportato ha lo scopo di prestare consigli operativi personalizzati, di acquisto e/o vendita, nè raccomandazioni personalizzate riguardo una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. Nessuna opinione espressa riguardante investimenti o strategie di investimento può pertanto considerarsi adeguata alle caratteristiche di una specifica persona in merito alla sua conoscenza ed esperienza del trading online ed alla sua situazione finanziaria. L’autore del presente articolo avvisa che quanto scritto o previsto è un semplice punto di vista personale e non deve assolutamente essere considerato attendibile o adatto per possibili guadagni futuri. Chiunque utilizzi queste informazioni per scopi diversi da quelli didattici lo fa esclusivamente di propria iniziativa e sotto la propria esclusiva responsabilità.