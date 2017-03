Per i leader europei il futuro dell’Ue è “a più velocità”

Sono tutti d’accordo i leader dei quattro Paesi più popolosi dell’Ue, Francia, Germania, Spagna e Italia: la strada che ha di fronte il Vecchio Continente è quella dell’Europa “a più velocità”. Questo il messaggio venuto fuori ieri nel vertice europeo di Versailles.

Un'ipotesi sostenuta apertamente dal presidente francese Francois Hollande

Angela Merkel

Il premier italiano Paolo Gentiloni

“un’Europa sociale che guardi alla crescita e agli investimenti”, in cui “chi rimane indietro non consideri l’Ue come una fonte di difficoltà ma come una risposta alle proprie difficoltà. E non siamo ancora a questo livello”. Il presidente del consiglio si aspetta “passi avanti nella difesa comune” per “proteggere la nostra sicurezza” sui cui Italia, Francia, Germania e Spagna sono d’accordo.