Pensioni: italiani hanno paura, vogliono scappare qui

NEW YORK (WSI) – Italiani sempre piu’ preoccupati per gli anni della pensione. Un italiano su tre, nella fascia d’età tra 25 e 64 anni, associa infatti il proprio periodo post lavorativo ad un momento in cui dovrà affrontare delle difficoltà economiche.

È quanto rileva il Monitor Allianz Global Assistance, attraverso una ricerca condotta in collaborazione con l’istituto di ricerca Nextplora, da cui emerge che sono sempre piu’ numerosi coloro che pensano che i contributi versati non basteranno a rendere la propria pensione serena e spensierata.

Il livello di preoccupazione ‘e tale che in molti vorrebbero vivere la pensione in un Paese straniero. I dati che variano molto tra le fasce d’età: il 27% tra i 25-34 anni, il 24% tra 35-44 anni. Il 32% tra i 45-54 anni, per scendere poi al 18% tra i 55-64 anni. Tra gli over 65enni, solo il 12% pensa di trasferirsi fuori dall’Italia.

Le motivazioni di questa scelta sarebbero innanzitutto economiche. Il 58% si trasferirebbe in un Paese con un costo della vita inferiore. E il 26% andrebbe in cerca di una meta dove il sistema di tassazione è meno oppressivo rispetto all’Italia.

L’insoddisfazione degli italiani coinvolge anche la sfera dei servizi offerti al cittadino. Tra questi sanità e trasporti, visto che ben il 21% vorrebbe andarsene dove, secondo loro, i pensionati vengono supportati maggiormente e con servizi migliori. In questi casi, la Spagna risulta essere la meta più ambita per il buen retiro (27%), seguita dall’Est Europa che riscontra il 18% delle preferenze e dai Caraibi con il 15%.