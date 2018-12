Pensionati in fuga: 400 mila italiani, assegni per un miliardo

Sono poco meno di 400 mila (392mila per la precisione) e costano oltre un miliardo di euro alle casse dell’Inps. Stiamo parlando degli italiani che hanno scelto di trasferirsi all’estero a caccia di nuove opportunità lavorative e di quelli che invece ci sono andati dopo la pensione per beneficiare di un costo della vita più basso o di un sistema fiscale più favorevole.

I numeri elaborati dal Sole 24 Ore su dati Inps 2018 mostrano che il paese in cui è concentrato il maggior numero di connazionali in pensione è il Canada (54mila pensioni), seguito da Germania (52mila), Svizzera (47mila), Australia (46mila) e Francia (44mila).

Come si legge sul quotidiano economico,

“Spesso con importi medi mensili molto bassi perché si tratta di persone che in Italia hanno lavorato pochi anni e poi si sono trasferiti all’estero in cerca di miglior fortuna. Prendiamo il Canada ad esempio: qui l’importo medio mensile è di 107 euro, in Germania si sale a 138 e in Svizzera si sfiorano i 200 euro. Secondo i dati Inps 2018 l’importo medio complessivo delle pensioni all’estero è di 245 euro. La spesa annua è dunque di poco superiore al miliardo”.

Complessivamente, i dati Inps rivelano che l’Europa resta in generale il continente in cui sono concentrati la maggior parte dei pensionati italiani all’estero (210.230 le pensioni pagate pari a un importo medio mensile 261 euro). Segue a ruota l’America settentrionale (90.161 nel, 147 euro mensili).

Diverso è il caso di chi decide espatriare dopo la pensione per approdare in Paesi dove il costo della vita è basso oppure ci sono condizioni fiscali favorevoli. È per esempio del Portogallo, dove in pensionati non pagano nessuna tassa sulla pensione per 10 anni.