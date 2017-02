Pd rischia scissione, patto Emiliano-Rossi-Speranza

Un patto “a tre” tra il presidente pugliese Michele Emiliano, il presidente toscano Enrico Rossi e il giovane ex capogruppo del Pd Roberto Speranza per una “costituente» a sinistra del Pd.

Le prove tecniche di scissione del Pd sono già in corso. Loro volevano il sostegno al governo fino al 2018, un congresso senza forzature e una conferenza programmatica nel quale trovare l’unità. “Ma siamo stati inascoltati”, hanno detto al quotidiano La Stampa in cui si legge che, quello nato nell’asse a tre, e':

“Un movimento, non ancora un partito, in cui non c’è né un leader né un candidato premier che il sistema proporzionale non richiede”.