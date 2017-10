Parentopoli parlamentare: assunto figlio deputato

ROMA (WSI) – Ennesima storia di favori all’italiana quella raccontata dalla trasmissione televisiva Le Iene in cui protagonisti sono due politici, il sottosegretario alla Difesa Domenico Rossi e il deputato Mario Caruso. Tra i due il filo conduttore è proprio il figlio di Rossi che sarebbe stato assunto dal parlamentare per fare un favore al padre.

Ma il figlio illustre in realtà a lavoro non si presenta mai e a pagargli lo stipendio è il padre. A denunciare i fatti una giovane assistente parlamentare che dice di lavorare senza contratto e senza stipendio per il deputato Caruso.

Con una telecamera nascosta lo stesso deputato spiega che l’assunzione del figlio di sarebbe avvenuta per fare una cortesia al padre visto che non poteva assumerlo lui stesso e che comunque lo paga il genitore. Immediata la replica del sottosegretario che ha rimesso oggi le deleghe.