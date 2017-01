Paper Trading è utile ?

L’utilità del Paper Trading , ossia dell’utilizzo di conti correnti che permettono un uso di fondi virtuali, è molto discussa in quanto non ovvia al problema fondamentale a cui sono soggetti i Trader, l’emozionalità.

Ed in questo termine racchiudo ogni limite umano: emozione, paura, avidità, insicurezza, preoccupazione e quanto ognuno di noi ha internamente, che se non risolto può portare a perdite devastanti nel trading.

Personale ritengo il Paper Trading uno strumento molto utile per:

testare strategie sia automatizzate che discrezionali

prendere confidenza con il mercato “attraverso l’applicazione di uno specifico metodo”.

Non si può chiedere altro a questo strumento, che se utilizzato con adeguatezza, permette di progredire notevolmente. Di suo il Trader deve lavorare molto per il controllo degli aspetti di emozionalità, per la cui soluzione nulla può fare il Conto Paper.

Tra pochi giorni sarà disponibile l’utilizzo gratuito del conto Paper per gli Utenti del sul sito Rating Consulting, questa opportunità permetterà agli stessi di testare le strategie apprese prima di investire i propri soldi realmente.

Nell’immagine una prima presentazione della sezione del sito all’interno della quale il sistema :

(A) ad ogni Utente

(B) attribuirà automaticamente un numero di conto Paper

(C) l’Utente sceglierà la capitalizzazione

(D) potrà poi accedere al conto

All’ interno del conto oltre al saldo conto, margine impegnato, netto utilizzabile e P&L, saranno visibili tutte le operazioni messe a mercato.

Nell’esempio due contratti Eur-Usd long con un profitto attuale di 990 euro.

Non fare caso alla grafica che cambierà prima della versione definitiva.

E’ disponibile una griglia d’ inserimento ordini per scegliere: il simbolo da tradare, la direzione del trade, la quantità contratti, la leva da utilizzare e lo stop loss richiesto.

Il conto potrà essere gestito nelle principali valute mondiali.

Mi auguro che questa funzionalità sarà gradita ai nostri Utenti e che soprattutto ne possano trarre vantaggio.

