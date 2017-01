Panoramica sull’ Eurostoxx …

E molto tempo che non effettuo una panoramica di medio lungo periodo sull’Eurostoxx, quindi ci dedicheremo a questo, oggi.

Possiamo notare come dopo il sostenuto rialzo delle ultime sedute il target d’ arrivo della salita si è alzato collocandosi al momento in area 3600/3650.

Target che dovrebbe sancire il massimo del ciclo Annuale Fusion in corso; non va dimenticato che il target è dinamico e quindi può nuovamente modificarsi con il trascorrere delle sedute, ciò che è certo è che saremo in grado di renderci conto di queste eventuali modifiche senza doverci preoccupare ora.

A quei livelli di prezzo dovremo sicuramente chiudere tutte le posizioni di lungo periodo, infatti da li, inizierà un rintracciamento che sarà più o meno profondo secondo quale dei due futuri possibili prenderà corso.

Per futuri possibili intendo le due possibili previsioni pubblicate già molteplici volte (vedere report precedenti), ossia:

la prima prevede la chiusura del primo ciclo Annuale del nuovo ciclo Economico, iniziato su questo annuale

la seconda prevede la chiusura del quarto, ed ultimo, ciclo Annuale del precedente ciclo Economico, che in questo caso sarebbe ancora in corso.

Guardando bene l’immagine dovrebbe venirvi in mente quale futuro al momento è più probabile ed il motivo per cui lo è.

Il ciclo Annuale Fusion è attualmente in decisa conformazione rialzista ed i prezzi hanno rotto la trend line discendente.

Si attende quindi un proseguo del rialzo.

Rialzo che dovrebbe arrivare sino ad area 3800 circa sul massimo assoluto.

Anche in questo caso ricordo che gli algoritmi previsionali variano i target ogni giorno, quindi questa immagine tra pochi giorni sarà già obsoleta.

Il parere d’ ingresso evidenziato da molto tempo nei report precedenti si è dimostrato esatto ed altamente redditizio, per chi come noi ne avesse fatto uso.

Ora sul medio periodo la situazione dovrebbe essere in questi termini, canale di riaccumulazione in chiusura del ciclo Mensile, come nell’immagine.

Il target del ribasso potrebbe tuttavia arrivare fino a dove evidenziato nel cerchio Blu, quindi più profondo della previsione, ma dovrebbe comunque seguire l’andamento evidenziato.

