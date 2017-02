Padoan si piega a Ue e austerity

ROMA (WSI) – La correzione ai conti pubblici s’ha da fare perché così ce l’ha chiesto l’Unione europea. A rompere gli indugi ieri intervenendo in un question time al Senato il ministro dell’economia e delle finanze Pier Carlo Padoan.

Giorni serrati questi ultimi in cui si attendeva la risposta del governo italiano alla lettera dell’Ue in cui si chiedeva di intervenire ad aggiustare i conti con una manovra bis da 3,4 miliardi di euro. E alla fine il ministro Padoan ha dovuto cedere alle richieste di Bruxelles chiarendo che la correzione si farà magari a più tappe e terminerà entro aprile.

Obiettivo respingere lo spettro della procedura di infrazione che, secondo quanto rende noto il ministro “comporterebbe cessioni di sovranità e costi aggiuntivi per il Paese a seguito del probabile aumento dei tassi di interesse”.

Padoan conferma: niente aumento Iva ma saliranno accise tabacchi e benzina

A conti fatti, chiude Padoan, l’obiettivo è portare il rapporto 2017 tra deficit e Pil dal 2,3% come indicato nel progetto di bilancio al 2,1%. Ma come tradurre in pratica questo obiettivo?

Padon ha assicurato che non si tratterà di una manovra estemporanea ma di un insieme di misure basate su riforme strutturali per la crescita, taglio tasse e riforme strutturali sulla spesa.

Nel dettaglio si escludono sia l’aumento Iva che i tagli alle tax ependitures, le agevolazioni fiscali oltre ad una proroga della voluntary disclosure. Si punterà a recuperare risorse da una maggiore lotta all’evasione fiscale, estendo misure che, come dice il titolare del dicastero di via XX Settembre, si sono mostrate già efficaci.

In primi reverse charge e split payment, tutte misure in ottica anti-evasione che faranno incassare allo Stato un miliardo in più. Ma ci saranno anche altri interventi già nelle prossime settimane e nel mirino ancora una volta gli aumenti di accise su benzina e tabacchi.