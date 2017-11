Padoan ottimista sulla crescita, esclude riforme pensioni: “Sistema solido”

Il ministro dell‘Economia Pier Carlo Padoan ci spera: nei prossimi anni la crescita italiana potrebbe superare l’1,5%. Lo ha ribadito durante un’intervista all’emittente televisiva Cnbc, specificando che al momento sono escluse riforme significative in materia pensionistica.

Sul fronte del PIL:

Le stime del governo sono per una crescita dell‘1,5% quest‘anno, nel 2018 e nel 2019.

Riguardo alle pensioni, Padoan ribadito che il sistema italiano

“è già stabile, solido e sostenibile , per cui non ci aspettiamo grandi riforme”, anche perchè “delle misure sono già state prese in passato” ha specificato Padoan, precisando che “l’agenda delle riforme proseguirà, non solo aggiungendone di nuove ma implementando quelle già approvate”.