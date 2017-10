Padoan ottimista: debito in calo già da quest’anno

MILANO (WSI) – Il debito pubblico calerà a partire da quest’anno e scenderà in misura significativa nel 2018. A dirlo il ministro dell’economia e delle finanze Pier Carlo Padoan al termine del vertice tra FFMI e Banca Mondiale, riferendosi nello specifico al rapporto debito/PIL.

“Se continueranno le attuali tendenze macroeconomiche il debito pubblico italiano scenderà in maniera significativa dal prossimo anno e deve farlo. Le nostre previsioni dicono che scenderà anche nel 2017.

Per Padoan “il problema è soprattutto la bassa inflazione“, che rende la crescita nominale più contenuta e quella reale più alta di quella prevista, ma ha aggiunto che “non è un problema solo italiano”.

“E’ sempre stato un obiettivo del Governo, di questo e di quello precedente, quello di mettere il debito su di un sentiero di discesa molto chiaro (…) sia gli esperti che gli operatori di mercato hanno espresso “un apprezzamento diffuso e convinto su quello che l’Italia sta facendo sia in tema di gestione del debito, sia che in tema di sostegno alla crescita, sia in tema di gestione delle problematiche relative al sistema bancario”.