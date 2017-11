Padoan in lizza per la guida dell’Eurogruppo: è tra i favoriti

Dopo l’endorsement della Francia, il ministro dell’economia Pier Carlo Padoan è tra i candidati favoriti per il vertice dell’Eurogruppo. La notizia è riportata da vari organi stampa, anche se ancora l’ufficialità non c’è. Entro giovedì 30 novembre dovranno essere presentate le candidature formali alla presidenza dell’Eurogruppo, l’organismo di coordinamento tra i ministri delle Finanze dei 19 Paesi che hanno adottato la moneta unica.

“Pier Carlo, com’è evidente, ha tutte le qualità per essere un buon presidente dell’Eurogruppo: è un uomo sperimentato, è ministro delle Finanze di un Paese importante e un economista molto valido. Ha le sue qualità, ma non è il solo (…) È un posto detenuto dai socialisti e ci sarebbe qualche motivo perché lo conservi, in un contesto in cui le cariche europee tendono ad essere concentrate nelle mani di un’altra famiglia politica”.

Padoan ha incassato l’endorsement del francese Pierre Moscovici, commissario europeo agli Affari economici. Il titolare del dicastero di via XX Settembre non è ufficialmente iscritto a un partito membro del Pse, ma è vicino al centro sinistra e in particolar modo al Mdp, movimento dell’ala sinistra del PD uscito di recente dal partito guidato dal segretario Matteo Renzi.

Tra gli altri papabili ci sono anche il portoghese Mario Centeno e lo slovacco Peter Kazimir, socialista schierato sulla linea del rigore, molto gradito alla Germania come scrive Il Giornale, a cui si aggiungono la lettone Dana Reizniece-Ozola e il belga Johan Van Overtveldt mentre il francese Le Marie si è defilato.