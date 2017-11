Padoan all’Ue: “Obiettivi Manovra in linea con Patto Stabilità”

Mentre il testo definitivo della legge di Bilancio approda oggi in Senato, il ministro dell’economia Pier Carlo Padoan risponde con una lettera alla richiesta di chiarimenti chiesti dalla commissione Ue lo scorso venerdì sul Dpb, all’interno del quale sono contenute le misure essenziali della manovra.

“Riteniamo che gli obiettivi fiscali previsti nel Documento Programmatico di Bilancio siano in linea con i requisiti del Patto di Stabilità e Crescita e riflettano la strategia del governo di riduzione del deficit e del debito sostenendo allo stesso tempo la ripresa economica in atto. Confidiamo che la Commissione ne terrà conto nel suo giudizio” ha detto Padoan, specificando che “Il giudizio del governo è che l’Italia sta ancora affrontando condizioni cicliche difficili, anche se in miglioramento”.