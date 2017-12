PA: Italia fanalino di coda in Ue per tempi di pagamenti

Quanto ai tempi di pagamento per le imprese, la nostra Pubblica amministrazione – secondo quanto riporta un articolo della Stampa – ha un solo concorrente, si fa per dire, ed è il Portogallo. Peggio di noi invece fa solo la Grecia.

“Se in Francia una fattura mediamente viene pagata in 57 giorni e in Spagna in 78, in Italia bisogna attenderne 95. Impietoso il confronto con i paesi più virtuosi: Germania 23 giorni, Regno unito 22, Finlandia 22″ si legge nell’articolo firmato da Fabio De Ponte.