Ortega (Zara) supera Bill Gates: è l’uomo più ricco al mondo

È successo martedì scorso, si è ripetuto oggi. Amancio Ortega, lo spagnolo fondatore di Zara, ha superato Bill Gates nella classifica degli uomini più ricchi al mondo.

Lo rileva la rivista americana Forbes, secondo la quale il tycoon spagnolo vanta ormai un patrimonio di 85 miliardi di dollari contro gli 84,9 miliardi del fondatore di Microsoft.

È la quarta volta che Ortega si piazza in testa alla classifica degli uomini più ricchi al mondo, di cui due volte soltanto questa settimana. In passato è successo, anche se per solo poche ore, il 23 settembre 2015 e il 7 agosto 2016,

Nella classifica ufficiale Forbes 2017, Ortega spicca al quarto posto, alle spalle di tre americani, Bill Gates, Warren Buffett e Jeff Bezos di Amazon.

L’imprenditore spagnolo ha costruito la sua fortuna dal suo impero tessile, Indite, che comprende marchi come Zara, Oysho, Massimo Dutti, Bershka, Pull and Bear e Stradivarius.