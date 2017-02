Oro rimpatriato, Germania sa qualcosa che altri ignorano?

Le voci si sono rincorse dal 2013, ossia da quando la Germania ha annunciato che avrebbe rimpatriato circa metà delle sue riserve auree depositate all’estero. La Bundesbank ha ultimato l’ordine in anticipo.

I fan dell’oro si interrogando sui veri motivi dietro alla maxi operazione. In un primo momento sembrava che la banca centrale e il governo a Berlino mettesse in discussione l’affidabilità della Federal Reserve di New York.

Ma ultimamente i rumor si sono spostati su un’altra questione, quella della paura di un crollo dell’area euro. Ora che la Bundesbank ha confermato di aver rimosso 583 tonnellate di oro dai forzieri di New York e Parigi, la metà dei suoi possedimenti nel metallo prezioso si trovano a Francoforte, tre anni prima della data prefissata.

Secondo l’agenzia di stampa Reuters, e non un blog a caso di teorie cospiratorie, tutto questo oro – il secondo maggiore ammontare di riserve auree al mondo – potrebbe tornare utile nel caso in cui la Germania dovesse introdurre un nuovo marco tedesco in seguito al fallimento dell’area euro.

L’ipotesi è tutta da verificare, dal momento che il sistema dei tassi di cambio fissi nato dagli accordi di Bretton Woods è morto da un pezzo, negli Anni 70. Di sicuro c’è che a Berlino le autorità sanno qualcosa che altri ignorano e che forse si preparano nel caso in cui l’esperienza dell’euro, definito “irreversibile” da Mario Draghi, si concluda improvvisamente.

La regione europea è minacciata da diversi fattori, quali i venti populisti nell’anno delle Superelezioni, la crisi dei migranti, il terrorismo, la guerra commerciale con Usa e Cina, nonché la crisi del debito greco e quella del settore bancario italiano. Il tutto mentre l’Ue si appresta a perdere uno dei suoi attori principali, il Regno Unito.

La versione ufficiale della Bundesbank è che il plano di rientro delle riserve di oro serve a “riportare e rilanciare la fiducia sul piano domestico”.

Nel 2015, come ricorda l’emittente americana CNBC sul suo sito, la Bundesbank ha persino pubblicato un elenco di 2.300 pagine con la descrizione dettagliata di tutti i lingotti d’oro in suo possesso. La lista includeva il numero dei lingotti, il numero di inventario, il peso e persino il grado di finezza dell’oro.