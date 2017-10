Rosatellum bis: legge elettorale, il rischio di un regalo ai Cinque Stelle!

Se facciamo mente locale, anche con l’Italicum è successo la stessa cosa.

Ostilità manifesta per la sua approvazione passata con la fiducia renziana, successivamente ridimensionata dalla Consulta il 24 gennaio u.s. perché ritenuta parzialmente incostituzionale per effetto del “doppio turno di ballottaggio”. Quella legge, se fosse rimasta intatta, sarebbe stata l’unica strada che avrebbe aperto un varco per far arrivare il Movimento 5 Stelle al Governo, in analogia a quello che è successo a Roma e Torino per la elezioni delle “sindache”.

Oggi questo “Rosatellum bis” che incoraggia le coalizioni, rende omogenei i due sistemi di Camera & Senato, sembra fatto apposta per osteggiare l’ascesa del Movimento di Giggino “o Canadair” o almeno così viene raccontato e da molti percepito laddove, è notorio che il Movimento penta stellato non accetta alleanze, compromessi o quant’altro.

Insomma il M5S sembra appartenere ad un altro pianeta, non accetta l’esercizio della politica che, per definizione è mediazione, accordo, discussione e alla fine, anche compromesso.

Il M5S, lo abbiamo già visto dove governa, a Roma per esempio: essendo ovviamente contro la criminalità organizzata, per evitare il rischio di infiltrazione, dice no a tutto, a cominciare dalla realizzazione di grandi opere, grandi progetti.

Il M5S, non discute se e come realizzare un’opera, una infrastruttura, ma rinuncia per principio, in modo da ridurre i rischi di corruzione, di infiltrazione della criminalità organizzata e del malaffare: Pazzia applicata!

Nuova Legge elettorale

Se questa è la situazione bisogna assolutamente spiegare i punti di forza ed i meriti – se ce ne sono – di questa nuova legge elettorale sia pure nell’attesa della mannaia costituzionale in previsione di una pronuncia della Consulta a cui siamo abituati da tempo.

Io penso che l’unica salvezza per i grandi Partiti nazionali ma, per quanto personalmente mi riguarda, il Partito democratico, potrà giungere dal “Popolo del SI” che potrà significativamente contribuire a portare la Sinistra al Governo attraverso il raggiungimento della fatidica soglia del 40%.

E’ un obiettivo questo alla nostra portata, nella misura in cui il Partito democratico riesce a recuperare le ragioni profonde del cambiamento, delle riforme utili al Paese che già in qualche misura stanno dando dei risultati a conferma della giusta direzione intrapresa nei famosi mille giorni.

Per concludere spieghiamo bene, ancor prima dell’approvazione definitiva al Senato e poi basta chiacchiere: il 40% è alla nostra portata, AVANTI TUTTA!