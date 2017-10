Rating Italia: fiducia unanime!

Con la ritrovata fiducia di Standard & Porr’s di appena uno scalino, quando da diversi anni abbiamo girovagato attorno al burrone, come italiano tiro un sospiro di sollievo.

Non succedeva da oltre 15 anni e l’evento non era scontato, posto che parliamo dell’agenzia di rating internazionale notoriamente più prudente.

Oggi, con il treno della ripresa in atto e gli indicatori anche internazionali favorevoli, ci sono le condizioni per una robusta crescita degli investimenti e un porto sicuro anche per i capitali esteri. La fiducia dei i cittadini e delle imprese in netto rialzo, il trend turistico della passata stagione con un significativo segno più, le nubi sembrano scomparse e il sereno accompagna la nave Italia.

A voler essere precisi, l’unica incertezza è data dal quadro politico incerto e frammentato che, almeno nel breve termine, non sembra offrire la stabilità necessaria.

Adesso è il popolo del SI, quello del 41%, 13 milioni di persone aventi diritto al voto e che ancora credono che l’Italia si possa cambiare e che, gli stessi dati economici pubblicati nel recente periodo stanno a dimostrare che la direzione di marcia è quella giusta.

La disoccupazione sta scendendo, le diseguaglianze si stanno accorciando e la forbice del benessere sta assumendo una dimensione più umana.

I mille giorni hanno dato una svolta, nel segno della continuità dell’attuale Governo sia pure al netto di qualche distrazione, certamente involontaria – penso al caso Visco, confermato Governatore alla banca d’Italia, per il quale qualche spiegazione è attesa dagli italiani – ci lascia vedere il futuro con un certo ottimismo.

Il popolo del SI che ha già dato prova di una grande vitalità a riportare Matteo Renzi alla Segreteria del Partito democratico, si trova oggi in stand by.

A breve, i tempi sono maturi per altri traguardi per un treno, quelle delle Riforme che l’Italia non può assolutamente perdere.

Il 4 dicembre 2016, al netto dell’accozzaglia, abbiamo perso solo tecnicamente.

Politicamente il 41% è alla nostra portata e a breve, troveremo il modo per dimostrarlo: AVANTI TUTTA!