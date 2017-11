Politica: esimio ex cavaliere, mi restituisca il voto, con effetto retroattivo

Leggo dalla stampa di oggi che il nostro amatissimo ex cavaliere, Silvio Berlusconi, ringalluzzito dall’esito elettorale della vittoria di Musumeci in Sicilia, ha tuonato:

<< “Dagli italiani ho avuto 200 milioni di voti”>>: Meno UNO: il mio!

Ho sbagliato per venti anni, ho creduto, affascinato dalle proposte innovative e di particolare utilità al sistema Italia, mi sono illuso, per sentirmi dire alla fine:

“Non ho realizzato le promesse che avevo fatto – abbassamento delle tasse al 33% e Riforma della Pubblica amministrazione – perché i miei alleati di Governo non me lo hanno consentito”.

In compenso, durante la vegetazione al governo del Paese, ci siamo occupati della nipote di Mubarak, delle Olgettine e del Lodo Schifani & Alfano. Grande il nostro ex cavaliere, resuscitato, anzi che dico, grandissimo.

Posto che il Codice penale non me lo consente perché avrei voglia di denunciarla per “truffa elettorale”, tolga per favore il mio voto dai duecento milioni, ove possibile con effetto retroattivo.

Grazie e spiacente di averla conosciuta!