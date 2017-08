Mancanza di innovazione tecnologica: aziende italiane perdono 18% di entrate

In Europa le medie aziende faticano ad innovare e questo causa ad ognuna una perdita di 13 milioni di euro. Le imprese italiane affermano che le entrate potrebbero aumentare del 18% grazie all’Information Technology. Quali sono le ragioni della difficoltà ad innovare? Lo rivela una ricerca condotta da Censuswide per conto di Ricoh.

Da una ricerca Ricoh-Censuswide, emerge come il 90% dei decision maker di medie aziende di Regno Unito, Germania, Italia, Francia e Spagna identifichi la mancanza di innovazione tecnologica come una delle principali cause della perdita di fatturato. Questa perdita si attesta in media a 13 milioni di euro per ogni azienda.

Le medie aziende affermano che le entrate potrebbero aumentare del 15% grazie all’innovazione tecnologica.

Nei paesi coinvolti nell’indagine la percentuale varia come segue:

Italia 18%

Germania 18%

Regno Unito 18%

Spagna 13%

Francia 11%

Le barriere all’innovazione

Gli intervistati identificano come principali cause della mancanza di innovazione IT i seguenti fattori:

implementazione e formazione inadeguate (42% del campione) mancanza di fornitori IT in grado di proporre prodotti e servizi che rispondano alle esigenze (33%) difficoltà del reparto IT nell’identificazione di prodotti e servizi interessanti

La tecnologia in sé, la corretta installazione delle soluzioni e il modo in cui esse vengono utilizzate dagli utenti rappresentano il nocciolo della questione. Solo il 12% degli intervistati attribuisce infatti a restrizioni di budget il fatto che la propria azienda non riesca a sfruttare le opportunità dell’Information Technology.

Una buona dose di ottimismo tecnologico

Le medie aziende possono comunque essere ottimiste: il 79% del campione ha raggiunto o addirittura superato gli obiettivi di vendita già a metà anno. La quasi totalità delle imprese è convinta che l’innovazione tecnologica abbia contribuito a questo successo, migliorando la collaborazione e la comunicazione tra i dipendenti (aspetto messo in evidenza dal 59% del campione) e consentendo di ridurre i costi (53%). Le aziende che non hanno raggiunto i target attribuiscono la ragione principale dell’insuccesso al contesto macroeconomico.