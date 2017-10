Lista Pirozzi: candidatura sismica alla Regione Lazio!

Con tutto il da fare ancora in corso nell’area terremotata del centro Italia di cui Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice, una delle aree maggiormente colpite, il nostro primo cittadino si candida a Presidente della Regione Lazio.

Subito dopo il terremoto dell’estate del 2016, assunse a simbolo del disastro, rappresentando un faro istituzionale per tutta l’area colpita in modo così drammatico.

Solo recentemente, verso la fine di settembre scorso è uscito sui media con uno scoop: Terremoto, Pirozzi (sindaco Amatrice): “Su donazioni via sms tradita volontà dei cittadini”.

A stretto giro, arriva la risposta della Protezione Civile: tutto regolare.

L’affondo del primo cittadino e nato su un tema estremamente sensibile: i soldi donati per solidarietà attraverso gli sms al 45500, 33 milioni di euro in totale.

Prima versione di Pirozzi: «Quei soldi sono spariti». Applausi del pubblico della festa di Fratelli d’Italia.

Seconda versione di Pirozzi, ancora più dura, ai microfoni della Rai: «È stata tradita la volontà dei cittadini, questo mette in discussione il meccanismo della solidarietà».

Terza e ultima versione di Pirozzi, a polemica ormai esplosa: «Non ho mai detto che quei soldi sono spariti, ma è stata fatta una scelta scellerata che non ha tenuto conto degli italiani».

Intanto la procura di Rieti si è mossa aprendo un fascicolo “registro degli atti che non costituiscono una notizia reato”.

In pratica un “fascicolo a tempo perso”, tanto per fare ammuina, per uscire sui giornali, accrescere la visibilità e aumentare il “marchio Pirozzi”.

Il Procuratore capo dell’ufficio inquirente – Giuseppe Saieva – «Stiamo valutando cosa fare – dice il procuratore -, abbiamo sentito cosa ha dichiarato il sindaco di Amatrice. Al momento non c’è alcuna ipotesi, si tratta soltanto di verificare il percorso fatto dalle donazioni.

Sappiamo che quei fondi sono nella disponibilità della protezione civile, quindi l’indagine avrà vita breve».

Poi dicono che i terremoti fanno danni, in questo caso qualche beneficio lo hanno prodotto: Pirozzi “forever more”!