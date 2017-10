Egregio ex cavaliere: mi consenta!

Egregio ex cavaliere,

le scrivo nella veste di suo ex grandissimo estimatore, ormai pentito e deluso da tempo.

In una recente sua dichiarazione, in occasione del congresso del Ppe a Malta, rivolgendosi alla Cancelliera tedesca ha detto:

“”La mia presenza in campo garantisce che in Italia non ci sia uno spostamento verso partiti populisti””.

Egregio ex cavaliere, ex senatore ed ex Presidente del Consiglio le voglio ricordare che lo stato dell’arte cui oggi tutti assistiamo, ahimè con una crescita esponenziale –dei cc.dd. movimenti o partiti populisti sono il frutto, ovvero il risultato della sua politica e di tutte quelle riforme soltanto promesse e mai realizzate.



Egregio ex, mi consenta di dirle che lei “è la causa e giammai l’effetto della situazione di populismo che si è determinato”.

In questo contesto, le voglio ricordare che lei è stato un protagonista assoluto, sia pure in negativo, di riforme solo annunciate.

Solo a titolo di cronaca, ne voglio ricordare qualcuna: abbassamento delle tasse ad un terzo (33%) e riforma della Pubblica amministrazione.

Ebbene, egregio ex di tutto, lei ha più volte dichiarato pubblicamente che, malgrado il consenso ottenuto alle politiche dell’aprile 2008, i suoi principali alleati – Fini & Casini – non le avrebbero consentito di realizzare il programma di Governo per il quale aveva ottenuto una maggioranza bulgara (344 deputati e 174 senatori).

In pratica, invece di dimettersi denunciando lo stallo davanti a tantissimi italiani che l’avevano votata, credendo al pari di chi scrive nel suo programma di riforme, ha galleggiato, vegetando, tirando a campare come tutti e come sempre!

Oggi, egregio ex di tutto, la situazione è drammatica, soprattutto per effetto delle mancate riforme e della palude in cui lei e tanti altri anche prima, ci avete costretti a vivere.

Oggi, abbiamo un leader nuovo, giovane, determinato e che ci mette la faccia.

Abbiamo un leader che si è candidato ed ha stravinto la corsa alla segreteria del Partito democratico e che, pure con tanti errori, nei mille giorni di governo del Paese, ha dato prova di determinazione, di visione di futuro, di volontà di cambiamento.

Con queste premesse, egregio ex cavaliere, al netto dell’affetto personale verso un uomo che, con indubbia capacità e pragmatismo ha costruito tanto, ha realizzato imperi e attività economiche tuttora quotate in borsa, illuso mezza Italia, con affetto le chiedo:

“Dopo aver brillantemente fatto parte dell’accozzaglia che il 4 dicembre 2016 ha ostacolato un processo di cambiamento, contenente le stesse riforme che lei ha solo annunciato per una ventina di anni, ritiene utile continuare a fare politica attiva?”

Ecco, signor ex Presidente del Consiglio e quant’altro, oggi abbiamo bisogno di forze giovani, abbiamo bisogno di una determinazione che lei, anche per ragioni anagrafiche farebbe fatica anche solo a sognarle.

Oggi, signor ex di tutto, il popolo del SI, quello del 41%, un popolo che lei ha illuso ma che al futuro, alle riforme ci crede ancora ed alla preistoria ha detto addio da qualche anno.

AVANTI TUTTA!

F/to Giovanni FALCONE

suo ex grandissimo estimatore